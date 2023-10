Caso Apostolico, Matteo Renzi spiazza tutti. Cosa dice su Salvini

Christian Campigli 06 ottobre 2023 a





È un Matteo Renzi raggiante e sorridente quello che giunge, in perfetto orario, al Tribunale di Firenze per l'ennesima udienza del processo Open. "Il tempo è galantuomo. Basta saper aspettare e arrivano le buone notizie. Marco Travaglio è stato condannato a pagare più di 80mila euro per il risarcimento danni nei miei confronti. La settimana prossima il pubblico ministero Luca Turco è stato convocato dal Csm, il Consiglio Superiore della Magistratura. Un passo alla volta tutte le cose vanno avanti nella giusta direzione. Chi ha ragione se la vede riconosciuta. Però quanta fatica, quante udienze e quanti soldi spesi dai cittadini".

Perché la loro difesa non regge, Paragone sotterra le toghe su Apostolico

Impossibile non toccare il tema del giorno, ovvero la sentenza di Catania emessa dal giudice Iolanda Apostolico. "Io sulla vicenda della Diciotti, ormai 5 anni fa, ho criticato ferocemente Matteo Salvini in Parlamento. Non la penso come lui. Che però un magistrato partecipi a un'iniziativa politica, paradossalmente, è un regalo che fa alla narrazione di Salvini. Perché quel magistrato che fa politica toglie credibilità e autorevolezza all'indipendenza della magistratura. Guardate, cambiando i soggetti in causa è la stessa vicenda del generale Vannacci. Chi ha una divisa, chi è un magistrato deve rispettare il proprio confine. La Costituzione prevede che se fai il magistrato non fai lotta politica, se fai il generale dell'esercito non fai lotta politica. La destra attacca la magistratura e difende Vannacci. La sinistra attacca Vannacci e difende la magistratura. Soltanto noi diciamo che, in realtà, hanno sbagliato entrambi".