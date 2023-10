Sondaggio, il M5S ora tallona il Pd. Mentre gli altri scalciano Fratelli d'Italia vola

05 ottobre 2023 a

I sondaggi non fanno che smentire le tante chiacchiere della sinistra sul crollo del gradimento nei confronti di Giorgia Meloni. Come rilevato da Termometro Politico la fiducia degli italiani nel premier rimane stabile al 41,6% e anche nelle intenzioni di voto c’è una nuova crescita di Fratelli d’Italia, che sale così al 29,7%. Nel sondaggio si registra un calo del Partito Democratico, che scende al 19,3%, mentre il Movimento 5 Stelle sale al 16,5%, rosicchiando altri punti ad Elly Schlein e compagni: Giuseppe Conte sogna il sorpasso, che non è più utopia. Bene anche la Lega al 9,5%, mentre Forza Italia cede due decimi e si attesta al 6,3%. Azione va giù fino al 3,5% e l’Alleanza Verdi-Sinistra raggiunge il 3%. Da evidenziare anche il clamoroso sorpasso di Per l'Italia con Paragone a Italia Viva: il partito di Matteo Renzi è al 2,4%, uno 0,1% in meno rispetto al partito dell'ex senatore di Italexit.

Il partito che mette il turbo e la sorpresa al centro: i dati di Ghisleri

Il sondaggio si è poi concentrato sullo scontro tra Germania e Italia in merito al finanziamento tedesco alle ong impegnate a salvare i migranti in mare: “quattro intervistati su dieci - l’analisi di TP - sposano la linea del governo secondo cui le imbarcazioni delle ong dovrebbero portare i migranti salvati nei Paesi da cui vengono finanziate. Un ulteriore 16,9% denuncia il fatto che con questi sostegni si incentivi l’immigrazione clandestina. Per il 20,7% si tratta solo di una strumentazione politica in quanto la percentuale di migranti che arrivano in Italia con le ong è irrisoria. Infine, il 19,6% si schiera al fianco della Germania”.

Terremoto a sinistra: "Due trend". Conte vede il sorpasso su Schlein

Altro tema toccato nel sondaggio è quello della manovra ed è stato posto il quesito su quali dovrebbero essere le priorità per la prossima legge di bilancio. Il 33,6% indica la sanità come principale campo a cui destinare le risorse, il 26,7% il taglio del cuneo fiscale, il 15,1% gli incentivi per l’incremento dei salari, il 13,1% gli aiuti alle famiglie contro l’inflazione e a chiudere c'è il 9,7% alle politiche per la famiglia e la natalità.