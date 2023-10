Sondaggio Porta a Porta, il partito che mette il turbo: i dati di Ghisleri

Gabriele Imperiale 04 ottobre 2023 a

Fratelli d’Italia continua a crescere e lo fa più degli altri principali partiti in Italia. Lo certifica il nuovo sondaggio di Euromedia Research sulle intenzioni di voto a livello nazionale. Per il campione analizzato da Alessandra Ghisleri per Porta a Porta, il partito del premier Giorgia Meloni resta primo in Italia con il 28% delle preferenze dei voti e una crescita del +0,3% rispetto al sondaggio dell’11 settembre.

Lo segue a distanza il Partito Democratico che registra il 19,4% con un incremento dello 0,1%. A tallonare il partito di Elly Schein, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che colleziona il 17% dei voti registrando la stessa crescita dei dem. Perde un punto percentuale netto la Lega di Matteo Salvini, quarta nella classifica dei partiti italiani con il 9,6% delle preferenze. Contiene le perdite con un - 0,1% invece Forza Italia che rimane in scia agli alleati di governo con il 6,9% dei voti.

I sondaggi sembrano poi premiare Azione di Calenda al 4,1% e Italia Viva di Renzi al 3,3%; i nemici-amici crescono entrambi dello +0,1. Più marcata rispetto ai centristi, la crescita di Alleanza Verdi e Sinistra che sale dello 0,3% rimanendo però al 3%. +Europa con Emma Bonino scende al 2,5% (-0,1), sorride l’Italia con Paragone al 2,4% che registra un significativo +0,4. A chiudere la lista delle intenzioni di voto è Noi Moderati allo 0,6%, +0,1 rispetto al sondaggio precedente. E se si votasse domani, chi vincerebbe? Ghisleri ha risposto anche a questo. Il Centrodestra (FdI-Lega-FI-Noi moderati) raggiungerebbe il 45,1%, mentre il Centrosinistra (Pd-Alleanza verdi e sinistra +Europa) il 24,9%.