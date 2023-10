Media sondaggi, cambiano i valori a sinistra: "Due trend". Terremoto Pd-M5s

03 ottobre 2023 a

Il Pd che perde consensi, il Movimento 5 Stelle che guadagna terreno. Due le tendenze che emergono dalla media sondaggi realizzata da Bidimedia, che integra le rilevazioni più recenti dei principali istituti. In testa c'è sempre Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni è stabile e ancora saldamente in vetta al 28,9%. "Poche variazioni nella media dei sondaggi italiani a parte due trend già evidenziati nei dati delle settimane passate", si legge nell'analisi di Bidimedia. Il primo trend è la crescita del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna nelle ultime 4 settimane 6 decimi e si porta sul 16,5%. Per quanto riguarda il Centrosinistra il Pd di Elly Schlein perde un decimo al 19,8% mentre ne guadagna 2 Alleanza Verdi e Sinistra al 3,4% con Più Europa stabile al 2,4% e quindi un complessivo decimo guadagnato dal centrosinistra al 25,6%. In crescita anche le due componenti dell’ex Terzo Polo, con due decimi in più a testa sia per Azione, ora al 3,8%, che per Italia Viva, al 2,9%.

Passando alla coalizione di governo qui troviamo il secondo trend più evidente delle ultime settimane, il calo di Forza Italia. Stando alle intenzioni di voto dei vari istituti italiani FI cede mezzo punto e si porta al 6,8%, due punti sotto il valore che aveva 3 mesi fa. Stabile anche la Lega di Matteo Salvini al 9,3% mentre guadagna 3 decimi Noi Moderati allo 0,9%. Nel complesso il centrodestra vale il 45,9%, in lieve calo di due decimi. Al 42% invece la fiducia nella presidente del consiglio Giorgia Meloni. Gli altri partiti: calano di un decimo Per l’Italia e Unione Popolare, 1,8% e 0,9%, stabile Democrazia Sovrana Popolare allo 0,7%.