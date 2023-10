Migranti, “abbiamo ragione”. Piantedosi va allo scontro con il Tribunale di Catania

02 ottobre 2023 a

Va avanti lo scontro a distanza tra il governo e il Tribunale di Catania. A seguito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza di pubblico a Imperia è arrivato un annuncio del ministro Matteo Piantedosi: “Impugneremo la decisione che ha negato la convalida del trattenimento di un migrante irregolare. Dalla lettura dell’atto, siamo convinti di avere ragioni da sostenere nel grado di giudizio successivo”. Il titolare del Viminale si è poi soffermato sulle frizioni tra Italia e Germania sul tema migranti: “Credo di avere persino gioco facile nel dire che il mio amico ministro Crosetto con una sintesi efficace sia dalla parte del giusto. Quando si sostiene da un lato che le politiche dell’immigrazione devono prevedere un estremo favore alle Ong in mare per recuperare quante più persone possibile e dall’altro si chiudono i propri confini, è sotto gli occhi di tutti che ci sia una contraddizione logica. D’altra parte, in Europa nel Consiglio dei ministri dell’Interno c’è un negoziato in atto con vari Paesi, anche con la Germania, e confido che al netto delle rispettive posizioni ci sia margine per ritrovarci tutti insieme su un punto di mediazione che possa proporci una possibile soluzione”.

"Un pezzo di'Italia favorisce l'immigrazione illegale". Meloni boccia la sentenza di Catania

Di tutt’altro tenore le parole di Piantedosi su Parigi: “I rapporti con la Francia sono ottimi. E non penso che tutelando i suoi confini voglia ledere gli interessi dell’Italia. Negli ultimi tempi ci troviamo sulla stessa posizione. Penso che prevenendo le partenze l’Europa possa tutelare meglio i suoi confini. E se ci fosse un’adeguata prevenzione delle partenze avremmo meno problemi a Ventimiglia”.