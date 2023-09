Pd, Orfini lancia “Cose Nuove”. Nuova corrente in vista?

29 settembre 2023 a

Coinvolgere iscritti e simpatizzanti in «un’attiva partecipazione ed elaborazione politica», con l’intento di rivitalizzare «un partito che è stato silente e immobile per troppo tempo». È il progetto ‘Cose Nuove’, presentato oggi a Palermo dal deputato nazionale del Partito Democratico, Matteo Orfini. Una nuova iniziativa lanciata insieme alla candidatura di Fabio Teresi come presidente alle prossime elezioni provinciali di Palermo, proposta a Pd e centrosinistra sottolineando «l’importanza del profilo di Teresi come esponente storico dei democratici radicato nel territorio». Per Antonio Rubino, componente della Direzione nazionale del Pd e ideatore del progetto ‘Cose Nuove’, la candidatura di Teresi «proviene direttamente dal territorio e non è il frutto di giochi di potere».

Guardando alle imminenti elezioni europee e rivolgendosi alla segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, Rubino ha sottolineato come sia «essenziale evitare il pericolo di essere ostaggio delle correnti interne al partito» e ha rimarcato «l’importanza delle primarie come unico metodo di selezione delle candidature per evitare scenari disastrosi per i democratici siciliani. Altrimenti, si rischia di subire una quarta sconfitta consecutiva in Sicilia, dopo le deludenti performance a Palermo, a Catania e alle elezioni regionali». Nei prossimi giorni, il progetto ‘Cose Nuove’ sarà presentato in ogni comune, coinvolgendo iscritti e simpatizzanti. «Questa iniziativa politica si svilupperà attraverso proposte concrete e un’organizzazione capillare, allo scopo di garantire la presenza di candidati in ogni comune e di formare una squadra pronta a cambiare il volto di Palermo e della Sicilia», spiegano gli ideatori. Che sia il primo passo di una nuova corrente nazionale all’interno del Pd?