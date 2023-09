Marta Fascina, messaggio di Paolo Berlusconi: "Torni in Parlamento, è suo dovere"

26 settembre 2023 a

"Il mio messaggio è questo: basta con le lacrime. Questo è un discorso che faccio anche a Marta (Fascina, ndr), che è inconsolabile ma dovrà avere la forza anche lei di ritornare in Parlamento, perché è suo diritto e soprattutto suo dovere". Il messaggio "è smettere di piangere e dirci e dirvi che dobbiamo essere sereni e addirittura felici, perché abbiamo avuto la fortuna di conoscere" Silvio Berlusconi, "di amarlo e di viverlo". Così Paolo Berlusconi intervenendo in chiusura dell’evento di lancio della campagna elettorale di Adriano Galliani, candidato per le elezioni suppletive al collegio del Senato di Monza e della Brianza, al Teatro Binario 7. Il messaggio a Marta Fascina è uscire dall'isolamento in cui è tricerata dalla morte del compagno.

"Lutto non elaborato", che succede a Fascina. E al Berlusconi Day non ci sarà

Un invito che è condiviso anche dal segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, che presentando la festa nazionale del partito a Paestum, che si terrà 29-30 settembre e 1 ottobre), ha detto: "Se la famiglia Berlusconi vorrà dare un contributo saremo molto lieti di riceverlo, Marta? Sarà lei a decidere se venire, la aspettiamo a braccia aperte". Secondo quanto trapelato, Fascina non esce quasi mai da Villa San Martino ad Arcore. La prima uscita pubblica è avvenuta a Monza il 9 agosto scorso in occasione del primo Trofeo Silvio Berlusconi. Accanto a lei, in tribuna, il posto vuoto del compagno.