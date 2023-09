Marta Fascina, "lutto non ancora elaborato". Che succede alla compagna di Berlusconi

Sullo stesso argomento: La parabola di Gianfranco Fini grillo parlante contro la destra

Il posto in Parlamento di Marta Fascina, deputata di Forza Italia, è vuoto da molto tempo e c’è un motivo ben preciso. Come riportato da Tommaso Labate sul “Corriere della Sera”, Fascina non è ancora riuscita a riprendersi dalla scomparsa del suo amato Silvio Berlusconi. La politica è ancora al centro della vita della parlamentare ma per lei è ancora troppo presto per riprendere in mano la sua attività all’interno di FI. Labate citando fonti vicine a Fascina scrive di un "lutto non ancora elaborato" da parte della donna. Al telefono parla solamente con persone a lei molto vicine: le sue sorelle e i suoi fratelli, Marina Berlusconi, Fedele Confalonieri e Gianni Letta.

Labate racconta che Fascina legge i giornali, si informa sull’attualità ma non guarda più i talk show che gli ricordano le belle serate passate con Berlusconi "davanti alle puntate di Temptation Island". Secondo le fonti citate, Marta Fascina all’interno della villa di Arcore, è solita passare il tempo davanti al luogo dove sono conservate le ceneri del Cavaliere accanto a quelle dei genitori Rosa e Luigi e della sorella Maria Antonietta. Il lutto vissuto dalla donna, non le permette di partecipare attivamente alle questioni di Forza Italia ma i rapporti con Antonio Tajani sono cordiali e costanti. L’ultima novità riporta che, a meno di clamorose sorprese, Marta Fascina a causa del contraccolpo emotivo dovuto alla perdita del suo Silvio, non parteciperà il 29 Settembre al ‘Berlusconi Day’ che si terrà a Paestum. Per il momento Fascina rimarrà in disparte, in attesa di capire il suo futuro.