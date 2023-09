Napolitano, messaggio a sorpresa di Putin: "La prego di accettare..."

23 settembre 2023 a

Una vita a sinistra, un convinto europeista. Se ne è andato anche Giorgio Napolitano all'età di 98 anni. È stato il primo presidente della Repubblica eletto due volte, nel 2006 e poi nel 2013 per due anni. In Parlamento dal 1953, era anche uno degli ultimi dirigenti ancora in vita del Partito comunista. Molti politici e personaggi di spicco hanno esternato il loro dispiacere. E tra questi, a sorpresa, il presidente russo Vladimir Putin ha espresso le sue condoglianze al capo dello Stato Sergio Mattarella per la morte del presidente emerito Giorgio Napolitano. A riferirlo è stato il Cremlino e a riportarlo la Tass, l'agenzia di stampa ufficiale russa.

Gli haters scatenano la valanga d'odio su Napolitano: festa per la morte

"Caro signor Mattarella, la prego di accettare le mie più sentite condoglianze per la scomparsa dell'ex presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano", ha affermato Putin attraverso un comunicato ufficiale del Cremlino, che ha quindi ricordato Napolitano come uno "statista eccezionale” nonché un “vero patriota". E ancora: "Napolitano nella sua giovinezza combatté coraggiosamente contro il fascismo nelle file della Resistenza, e poi servì fedelmente il suo Paese per molti anni, anche come presidente e in altre alte cariche governative. Godette giustamente del sincero rispetto dei suoi connazionali e della grande autorità internazionale. Ho avuto la fortuna di comunicare con quest'uomo meraviglioso in diverse occasioni e conserverò per sempre il suo caro ricordo". Infine il presidente russo ha inviato parole di "sincera simpatia e sostegno" alla famiglia e agli amici di Napolitano.