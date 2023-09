Napolitano, lezione di FdI: Donzelli annuncia il rinvio delle iniziative politiche

Christian Campigli 23 settembre 2023 a

Il doveroso rispetto istituzionale per la scomparsa di uno dei protagonisti della storia italiana. Un'iniziativa gioiosa, un bilancio estremamente positivo, a un anno dal voto di settembre 2022, che avrebbe pesantemente cozzato con un momento di riflessione e di dolore. Fratelli d'Italia ha deciso di sospendere l'iniziativa politica "l'Italia vincente, un anno di risultati, attività del Parlamento, proposte da approvare, progetti per i prossimi quattro anni". Alla base della scelta la scomparsa del Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano.

È Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione di FdI, ad annunciarlo da Firenze. “Massimo cordoglio per la scomparsa dell’Emerito Presidente della Repubblica. In concomitanza dell’apertura della camera ardente di Giorgio Napolitano al Senato della Repubblica Fratelli d’Italia ha scelto, domani, di sospendere le iniziative politiche previste in occasione di un anno dalle elezioni. Rinvieremo tutte le iniziative previste nella giornata di domani di una settimana. Compreso anche l’intervento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, domani a Roma”.

Nel corso della mattinata, nel capoluogo toscano, l'incontro con i sindaci dei comuni governatori dal centrodestra è stato molto apprezzato dalle oltre duecento persone intervenute al Tuscany Hall. Una festa, ma anche un momento di riflessione in vista di due appuntamenti che potrebbero cambiare radicalmente lo scenario dell'ultimo fortino rosso: le elezioni comunali a Firenze nel 2024 e quelle regionali l'anno successivo.