Migranti, i fondi della Germania alle Ong sono un caso. Lega: “Notizia gravissima”

Il ministero degli Esteri tedesco è pronto a erogare fondi per "un progetto per l'assistenza a terra delle persone soccorse in mare in Italia" e per "un progetto di un'organizzazione non governativa sulle misure di salvataggio in mare”. A svelaro è stato un portavoce del ministero degli Esteri tedesco: "Il ministero degli Esteri sta attualmente attuando un programma di sostegno finanziario istituito dal Bundestag tedesco. L'obiettivo è quello di sostenere sia il soccorso civile in mare, che i progetti a terra per le persone soccorse in mare. Abbiamo ricevuto diverse richieste di finanziamento. In due casi l'esame delle domande è già stato completato. L’erogazione dei fondi è imminente in questi due casi. Si tratta di un progetto per l'assistenza a terra delle persone soccorse in mare in Italia e di un progetto di un'organizzazione non governativa sulle misure di salvataggio in mare. La portata del finanziamento del progetto in ciascun caso è compresa tra 400.000 e 800.000 euro, il finanziamento da parte del ministero degli Esteri nel 2023 è limitato a 2 milioni di euro per tutti i progetti in totale”.

La Lega ha tuonato in una nota contro la decisione tedesca: “Berlino conferma quanto sostenuto dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, ovvero finanziamenti a ong che portano immigrati in Italia. È una notizia gravissima ma che non sorprende. La Germania non è l’unico Paese straniero a pagare le organizzazioni non governative per trasferire clandestini nel nostro Paese”.

“Grande stupore” viene espresso anche da fonti di palazzo Chigi per la notizia. “Il governo italiano – sottolineano le stesse fonti – prenderà immediatamente contatto con le autorità tedesche per un chiarimento. Si confida che la notizia sia priva di ogni fondamento perché il finanziamento da parte della Germania di attività di Ong sul territorio italiano o di sostegno al trasferimento di immigrati irregolari in Italia, rappresenterebbe una gravissima anomalia nelle dinamiche che regolano i rapporti tra Stati a livello europeo e internazionali". Tale notizia è in ogni caso “l’occasione per ribadire la necessità di fare chiarezza sulle attività delle Ong nel Mediterraneo e l’esigenza di stabilire che i migranti trasportati da organizzazioni finanziate da Stati esteri debbano essere accolti da questi ultimi”, concludono le fonti. Il centrodestra si compatta sul tema immigrazione.