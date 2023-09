Sondaggio Mentana, FdI cresce più di tutti e Lega verso il 10%. E il Pd...

18 settembre 2023 a

Si scalda lo scontro politico su uno dei temi più divisivi, quello dell'emergenza migranti con il governo che vara la stretta mentre Lampedusa e Porto Empedocle scoppiano, e le elezioni europee non sembrano poi così lontane. E così "si tornano a compulsare i sondaggi", premette il direttore del Tg La7 Enrico Mentana presentando la consueta rilevazione Swg, lunedì 18 settembre. Cosa dice l'ultimo sondaggio? Ebbene, cresce ancora il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, che sale di tre decimali e tocca il 28,8 per cento. Una crescita maggiore a tutti gli altri partiti, con il Pd di Elly Schlein che guadagna lo 0,1 per cento e si attesta al 19,8, ancora sotto la "soglia minima" del 20 per cento che molti osservatori hanno fissato come obiettivo minimo della sua leadership per le europee.

Battuta d'arresto per il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che cala dello 0,2 per cento (17,2) mentre la Lega di Matteo Salvini guadagna due decimali ed è ormai vicino al dieci per cento (9,8). Forza Italia passa dal 6,4 al 6,3 per cento, Azione di Carlo Calenda in calo si attesta al 3,7 (-0,1), l'alleanza Verdi-Sinistra guadagna un decimale e sale al 3,4. Italia Viva di Matteo Renzi cresce di due decimali (2,28 per cento), tonfo di +Europa che passa dal 2,7 al 2,4 per cento, Per l'Italia con Paragone è dato all'1,8 per cento (-0,1) mentre Unione popolare di Luigi de Magistris è stabile all'1,7 per cento.