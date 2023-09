Pontida, Salvini aderisce alla dichiarazione dei popoli presentata da Le Pen

17 settembre 2023 a

a

a

Matteo Salvini aderisce alla dichiarazione dei popoli e delle nazioni presentata ieri da Marine Le Pen. I due leader ne avevano già parlato in settimana, nei giorni dedicati alla preparazione di Pontida, e Salvini lo ha confermato al termine del comizio odierno. Il prossimo appuntamento, hanno convenuto Salvini e Le Pen, sarà - spiegano fonti della Lega - entro la fine dell’anno per un grande evento aperto a tutti i partiti alternativi alle sinistre in vista delle elezioni Europee del 2024.

Video su questo argomento Salvini a Pontida ricorda Berlusconi: "Grande amico della Lega"

Il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti vuole organizzarlo in Italia: oggi, sul pratone bergamasco, l’unica delegazione invitata ufficialmente è stata quella francese per valorizzare il profondo legame di amicizia personale e politica tra i leader. Un feeling confermato anche alla fine della manifestazione, quando Le Pen ha accettato di buon grado di pranzare sotto il tendone dei militanti di Bergamo dove è stata accolta con grande calore e con un menu rigorosamente a chilometro zero: salumi, formaggi, vini locali, crostata. Questo è quanto dichiarano fonti della Lega.