Incidenti sul lavoro, patente a punti per le imprese. L'annuncio del ministro

Una patente a punti per le imprese per contrastare gli incidenti sul lavoro. Tecnicamente si tratta della cosiddetta "qualificazione" delle aziende che, afferma il ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone, "porteremo in tempi brevissimi". Il documento servirà a "verificare quale capacità hanno (le imprese, ndr) di adempiere alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro" e soprattutto "a far capire che la sicurezza è un elemento importantissimo", ricorda il ministro, che è intervenuta alla festa di Italia Viva al Castello di Santa Severa rispondendo a una domanda sulla possibile introduzione del reato di omicidio sul lavoro.



Novità in vista anche sulle sanzioni alle ditte che non si adeguano alle normative legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro. "Non ci sono preclusioni da parte del governo - spiega Calderone - a valutare se l’attuale apparato sanzionatorio è sufficientemente robusto". In ogni caso il codice penale italiano ha "tutte le fattispecie di reato che possono essere applicate ai singoli casi. L’importante è che i colpevoli vengano condannati, che la giustizia arrivi in tempi accettabili, che i processi si concludano assicurando alla giustizia chi deve pagare per ciò che ha fatto. Questo dev’essere l’impegno di tutti ed è sicuramente l’impegno del governo".