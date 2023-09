Elly Schlein si gioca la carta tv, dove la vedremo: i rumors clamorosi

12 settembre 2023 a

Elly Schlein per recuperare il terreno perduto passa dall'estate militante all'autunno televisivo. L'ultimo sondaggio Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana dà il Pd in calo e sotto la soglia psicologica del 20 per cento, alla fine di una stagione che almeno nei progetti della segretaria avrebbe dovuto vedere protagonista lei e il suo partito. In realtà di militanza se ne è vista poca, mentre iscritti ed esponenti riformisti scappano verso altri lidi.

Ebbene, in questo contesto arriva l'indiscrezione del giornalista Davide Maggio che si dice sicuro che Schlein sarà ospite della nuova edizione di Belve, il programma di Rai2 in onda dal 3 ottobre in prima serata condotto da Francesca Fagnani (tra le altre "belve" che vedremo nel programma dovrebbero esserci Fabrizio Corona, Arisa e Stefano De Martino).

Intanto la segreta dem continua ad attaccare la premier Giorgia Meloni che nell'assemblea nazionale di FdI "ha infarcito il suo intervento di attacchi all’opposizione. Perché questa maggioranza ha portato l’opposizione sguaiata che faceva prima anche nelle stanze del governo. E per nascondere i propri fallimenti", continua Schlein, "si lancia in attacchi all’opposizione che di certo non porteranno il pane in tavola a chi non ce l’ha, non abbasseranno il costo della benzina che con loro è aumentato, non aumenteranno salari e pensioni". "Che coraggio il segretario del Pd Schlein ad attaccare il presidente Meloni - replica il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti - Questo governo non solo sta rimediando alle catastrofi lasciate da quelli che lo hanno preceduto, ma sta finalmente rilanciando l’Italia a livello internazionale restituendole una dignità e una sicurezza ormai dimenticate. Per la Schlein doveva essere un’estate militante, ma si è rivelata un’estate solitaria viste le numerose fughe dal suo partito delle ultime settimane. Invece di lanciare attacchi infondati, le consigliamo un annuncio ’AAA cercansi iscritti per Pd’".