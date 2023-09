Lega, Salvini e Le Pen a Pontida: insieme in battaglia contro la sinistra europea

Christian Campigli 10 settembre 2023 a

Combattivo come sempre, ma più maturo. Più riflessivo. Determinato a riprendersi quei voti persi dopo l'appoggio dato al governo Draghi (una scelta scarsamente apprezzata da molti elettori di centrodestra). Convinto che la vera battaglia sull'inflazione, sui costi energetici e sul contrasto all'immigrazione si combattano (e si cerchino di vincere) ormai solo a Bruxelles. Matteo Salvini non arretra di un centimetro e anzi rilancia la sua idea: ovvero che i moderati italiani stiano al fianco di Marine Le Pen. Della destra vera. Il leader francese ha dato in queste ore la conferma che sarà l’ospite d’eccezione sul palco di Pontida domenica prossima per il tradizionale raduno della Lega.

Ad annunciarlo è stato lo stesso vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti in un’intervista a Il Giornale. “Sul palco con me ci sarà Marine Le Pen che arriverà direttamente da Parigi in aereo – ha sottolineato Salvini -. Qui dobbiamo decidere se lasciare l’Europa alla sinistra che ti impone l’auto elettrica e la casa green, come e cosa mangiare a tavola ma non muove un solo dito per difendere i nostri confini. Vogliamo lasciare l’Europa ai socialisti e a Macron? La destra europea è divisa in tre grandi famiglie, ma anche il centrodestra italiano mette insieme tre o quattro formazioni. Abbiamo le nostre differenze, ma ci rispettiamo e combattiamo per raggiungere alcuni grandi obiettivi comuni. Con la Le Pen mi sento spesso, abbiamo una visione comune su molti punti, io credo che possa darci un valore aggiunto”.

In queste ore è stato diffuso anche un girato della stessa Le Pen: “Cari amici italiani è con grandissimo piacere che sarò al vostro fianco a Pontida il 17 settembre invitata dal mio grande amico Matteo Salvini. Evocheremo naturalmente il futuro, la gioia di combattere insieme per la libertà, per la democrazia dei nostri popoli e delle nostre nazioni”. Un video pubblicato anche sui social da Matteo Salvini, in cui il leader d'Oltralpe spiega la sua presenza al ritrovo dei militanti del Carroccio, in programma domenica prossima.