Europee, Renzi si candida al Parlamento di Strasburgo. Su cosa lancia l'allarme

Matteo Renzi si candiderà al Parlamento europeo in vista delle elezioni del 2024. Il leader di Italia Viva lancia l'allarme sulla tenuta delle istituzioni comunitarie. E decide così di scendere in campo in prima persona. «Noi ci candideremo alle elezioni europee con il brand "Il Centro". Il mio sarà un appello a tutto il gruppo dirigente di Italia Viva a mettersi in gioco. Mi metterò in gioco anche io candidandomi al Parlamento europeo». Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa a Milano annunciando la sua candidatura alle elezioni europee del 2024 nel collegio del nord-ovest. «Lo faccio non perché alla ricerca di una ulteriore riga del mio curriculum ma per affermare che bisogna dare una sveglia all’Europa altrimenti si va tutti a casa. L’Europa rischia di saltare - ha spiegato Renzi - Penso sia fondamentale che, nei prossimi 9 mesi, si vada a chiedere il voto di chi non vuole lasciare l’Europa nelle mani dei sovranisti alla Le Pen e dei populisti di sinistra».

Poi la frecciata nei confronti dell'esecutivo. «La retromarcia del governo è visibile: vediamo ministri con delega ai trasporti che, nel giorno dell’incidente ferroviario, vanno al festival del cinema e al gran premio e non sentono il bisogno di andare in Piemonte. Vi sembra normale che la stessa presidente del Consiglio faccia viaggi da social: è al G7 in Giappone e va in Romagna per farsi vedere con gli stivali. Bene, ma metti i soldi. I soldi non si sono visti, si sono visti i tweet con gli stivali. Al momento c’è solo cibo per social». Lo dice Matteo Renzi annunciando la sua candidatura alle elezioni europee con Il Centro.