Elezioni europee, Tajani boccia Le Pen e Afd: mai alleanze con loro

Non ci gira intorno. Anzi, va dritto al punto, senza fronzoli. Antonio Tajani smonta, con una sola frase, la possibilità di avere un centrodestra unito anche in Europa. "Nessuno in Europa farà mai un accordo con Marine Le Pen e con Afd" per le elezioni europee 2024. Parole di fuoco, quelle pronunciate dal Ministro degli Esteri, intervenuto a "La Versiliana". Un'intervista a tutto tondo, durante la quale il forzista ha accusato il partito di estrema destra tedesco di "cultura nazista. Neanche io farò mai un accordo con Alternative fur Deutschland quando dicono che un bambino disabile deve essere emarginato e messo in una classe da solo, è una vergogna, mi fa schifo - ha sottolineato il leader azzurro - Per questo dico nessuno farà mai accordi con questi signori, anche con la Le Pen che è contro l'Europa, vuole uscire dalla Nato".

Superati i 100mila arrivi, Tajani striglia l'Europa

Ma non basta. "Se l'idea è quella di avere un'alternanza in Europa l'unico modo possibile è quello di trovare un accordo tra popolari conservatori e liberali. Non ci sono veti, è un fatto concreto, la realtà se si vogliono sconfiggere i socialisti", ha concluso parlando degli equilibri del prossimo Parlamento Europeo e della prossima Commissione. Concetti che, certamente, non strapperanno un sorriso a Matteo Salvini. Il leader della Lega, in più di un'occasione, ha ribadito come l'unità del centrodestra in Europa (aperto a Marine Le Pen) sia fondamentale. In particolar modo, sul tema dei migranti. Il dato attuale, ovvero gli oltre 100mila sbarchi al 16 di agosto (più del doppio dello scorso anno, più del triplo di 2 anni fa), impone al governo dei moderati scelte rapide e perentorie. Salvini lo ha ribadito durante un'iniziativa del suo partito a Marina di Pisa. A settembre vi saranno dei nuovi decreti sicurezza. Ma tutti, nell'esecutivo di centrodestra, sono perfettamente consapevoli che, senza l'aiuto di Bruxelles, si possono limitare i danni. Ma non risolvere il problema alla radice.