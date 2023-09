M5S e Pd: tramonta l'ipotesi del campo largo. Conte: "Alleanza non ha senso"

10 settembre 2023 a

a

a

Anche Giuseppe Conte tra gli ospiti della festa organizzata da Il Fatto Quotidiano. Il leader del Movimento 5 stelle, intervistato nel corso dell'evento del giornale diretto da Marco Travaglio, è tornato a parlare delle prossime elezioni regionali. "Dico sempre che i sondaggi contano quel che contano. A me interessa la traiettoria. Io credo che stia succedendo questo: il Movimento sta soffrendo tanto perché ci sono stati degli smottamenti interni. Perché questo ha fatto pensare che il movimento stava tradendo gli impegni originali", ha dichiarato il presidente del M5S.

Video su questo argomento Conte: Da Zelensky continua richiesta di armi, non è la soluzione al conflitto

Su una possibile alleanza con i dem in vista delle prossime elezioni regionali, ha affermato: "Non voglio che il titolo sia 'Conte chiude la porta in faccia a Elly Schlein’, ma un accordo strutturale non ha senso. Vediamo se ci sono programmi condivisi e candidature adatte. Stiamo lavorando. Alcuni percorsi sono già avviati, per altri non ci sono presupposti". L'ipotesi di campo largo, quindi, sembra già a un passo dal tramonto. L'alleanza giallo-rossa, stando alle parole di Conte, non è concretamente realizzabile nel breve periodo. Il presidente del movimento Grillino ha subito chiarito il suo programma: "Spesso ci dicono: dovete andare uniti. Ma abbiamo visto a cosa portano i cartelli elettorali costruiti così: dopo un anno della destra vediamo grandissime divisioni".

Italia Viva perde i pezzi: fuga di un big dal partito. L'idea con Calenda

"Noi non abbiamo mai dichiarato andremo in coalizione solo con tizio o solo con caio. Nel 2018 siamo stati costretti a formare un governo con la Lega, perché il Pd aveva detto di no. È stata un’esperienza eccezionale, ma quella che appartiene a una fase storica del Movimento. Perché dopo di allora c’è stato un nuovo corso e abbiamo cercato di rafforzare l’identità del Movimento. Questo ci ha permesso di poter chiarire che noi con questa destra non ci andremo mai", ha concluso Giuseppe Conte, decidendo di non accettare la proposta che proprio la segretaria del Pd gli aveva lanciato. "Alle prossime elezioni regionali dobbiamo lanciare un segnale, noi e i Cinque Stelle", aveva detto Schlein sullo stesso palco.