Mario Draghi a Bruxelles: l'idea di Calenda per rilanciare l'Ue

Carlo Calenda mette Mario Draghi in rampa di lancio. Dopo l’addio al governo e la precedente mancata elezione al Quirinale l’ex presidente del Consiglio dovrebbe trovare posto a Bruxelles, almeno secondo l’opinione del leader di Azione, intervistato da Il Foglio: “La mia convinzione è che si debba fare di tutto per promuovere Mario Draghi alla presidenza della Commissione europea o del Consiglio europeo. Sarebbe un modo per riaffermare una certa credibilità dell’Italia ma a giovarne sarebbe il prestigio dell’Unione tutta. Una figura come quella di Draghi farebbe benissimo anche da Capo dello Stato, ci mancherebbe. E io credo che con una Meloni in così crescente affanno sui dossier strategici e in una congiunzione economica e internazionale complicata, a breve il tema di come garantire il governo efficiente del Paese si porrà. Ma - precisa Calenda - l’idea sarebbe vedere Draghi al posto che oggi occupa Charles Michel che io ricordo più che altro per le sue gaffe, o al posto di Ursula von de Leyen, che pure ha ben operato ma che certo non ha la stessa statura internazionale che l’ex premier ha dimostrato, negli anni, con il salvataggio dell’euro, sulla gestione della pandemia e sulla crisi ucraina”.

Quanto al pressing della maggioranza sul commissario europeo Paolo Gentiloni in relazione alla riforma del Patto di stabilità, Calenda parla di “un’offensiva sbracata perché Paolo sta facendo un gran lavoro a Bruxelles. Ma del resto la campagna elettorale va così, ogni volta bisogna gridare contro l’Europa, aizzare la cagnara, dire che la pacchia è finita. Poi si va al governo e si diventa copie sbiadite di Forlani, tutto già visto”. Per il leader di Azione “al governo serve un capro espiatorio perché la legge di Bilancio sconfesserà tutte le mirabolanti promesse fatte. Perché sul Patto di stabilità Meloni e Giorgetti non porteranno a casa granché. Perché il Pnrr arranca. E a breve bisognerà ratificare il Mes. Dunque ecco il dagli a Gentiloni”.