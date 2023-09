Stasera Italia, Porro rinfresca la memoria ai giornalisti sulle accuse a Meloni

08 settembre 2023 a

Alcuni giornalisti hanno montato la polemica nei confronti di Giorgia Meloni per l’atteggiamento tenuto nell’ultima conferenza stampa. Nel corso della puntata dell’8 settembre di Stasera Italia è il giornalista e conduttore Nicola Porro ad introdurre la trasmissione, rinfrescando a tutti la memoria sul passato e sul rapporto dei precedenti presidenti del Consiglio con le domande della stampa: “Dicono che la Meloni non vuole rispondere alle domande su questa o quell’altra cosa. E’ incredibile come abbiamo la memoria corta, è incredibile. Tutti i presidenti a modo loro non hanno risposto a delle domande, anzi hanno risposto molto meno di quanto abbia fatto la Meloni su una cosa sensibile. Non c’è bisogno di una ricerca di archivio pazzesco, non c’è bisogno di Wikipedia, abbiamo bisogno di ricordare Conte?”.

Porro manda le immagini della conferenza del 2 maggio 2019 in cui Conte si alza dalla sedia e non risponde alle altre questioni poste dai media presenti in sala stampa, continuando così il discorso: “Qui i giornalisti si sono un po’ lamentati, ma invece quando si trattava del caso Draghi, su una questione di vitale importanza, visto che concorreva per diventare presidente della Repubblica…”. L’editoriale di Porro si conclude quindi con le immagini di Mario Draghi nel 11 gennaio 2022. “Non risponderò ad alcuna domanda che riguarda immediati o futuri sviluppi, il Quirinale o altre cose” diceva l’ex premier prevenendo le domande sui rumors per la corsa all’eredità di Sergio Mattarella.