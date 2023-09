Meloni promossa anche da Le Monde: "Fa sentire la presenza dello Stato"

08 settembre 2023 a

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto il punto sui decreti approvati dal Consiglio dei ministri per contrastare la delinquenza giovanile nella conferenza stampa che si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri. "Quello di oggi è il segno di uno Stato che decide di mettere la faccia anche su materie che sono molto complesse e difficili da risolvere. Siamo andati lì, a Caivano, e ci siamo chiesti se una concentrazione di attenzione, di risorse, di strumenti, potesse cambiare la faccia di quel territorio. Abbiamo deciso di provare a dimostrare che se ci si mette tutta la buona volontà le cose possono cambiare davvero", ha dichiarato il premier. Il discorso di Meloni è piaciuto alla stampa francese. "Fa sentire la presenza dello Stato", scrive Le Monde.

Meloni: il governo ci mette la faccia. Stop alla delinquenza

L'articolo, apparso sul quotidiano parigino, ricostruisce le vicende degli stupri di gruppo che si sono verificati in Italia e racconta di come Giorgia Meloni abbia iniziato a intervenire con azioni concrete sul territorio. La decisione del premier di agire con un blitz interforze è stata positivamente definita come "la vetrina di una politica volta a far sentire la presenza dello Stato tra i cittadini". L'inaspettata approvazione del giornale transalpino attira l'attenzione dei lettori soprattutto perché si tratta di una testata politicamente distante dal pensiero dell'attuale governo italiano. Ricordiamo, infatti, che sempre Le Monde aveva criticato Emmanuel Macron per la protesta scoppiata nelle banlieues. Ciò che era stato criticato all'inquilino dell'Eliseo, infatti, era proprio la mancanza di rigore nell'opposizione alla criminalità.