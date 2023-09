Meloni smonta la polemica su Giambruno. Poi gela Fusani: "Mi ha ascoltato?"

07 settembre 2023 a

Nuove misure per contrastare la criminalità e il disagio minorile, suggerite da quanto accaduto a Caivano, ma anche un pacchetto di norme per aiutare il Sud Italia. Questi i decreti approvati dopo il Consiglio dei ministri, che si è tenuto oggi e che è durato circa due ore, spiegati poi dal governo nel corso della conferenza stampa. Tra le domande dei giornalisti, non è mancata una richiesta di chiarimento sulla frase pronunciata dal conduttore e marito del premier Andrea Giambruno. "Credo che abbia espresso in maniera frettolosa e assertiva una cosa diversa da quella interpretata dai più", ha risposto Meloni, mettendo così a tacere le polemiche. Poi è intervenuta Claudia Fusani, firma de Il Riformista. Per replicare all'interrogativo surreale posto dalla giornalista, il presidente del Consiglio ha detto: "Ma mi ha ascoltato?".

Meloni tira dritto: "Lo Stato ci mette la faccia"

"La ringrazio per questa domanda su Giambruno, perché ogni cosa che lui dica, io vengo chiamata in causa. Allora vorrei capire qual è la lettura che voi date al concetto di libertà di stampa? Perché come la vedo io, un giornalista non dice in tv quello che pensa la moglie, spero eh... La mia libertà di stampa è questa", ha affermato il premier Giorgia Meloni, parlando nella conferenza stampa al termine del Cdm a proposito delle frasi del compagno Andrea Giambruno sul caso di strupro collettivo di una ragazza a Palermo. "Io non leggo in quelle parole 'Se giri in minigonna ti violentano' ma una cosa simile a quella che mi diceva mia madre 'Occhi aperti e testa sulle spalle'. Gli stupratori esistono e non bisogna abbassare la guardia. Mia madre me lo ha sempre detto. Non è una giustificazione per stuprare la ragazze ma per dire state attente occhi aperti, questo ci vedo io", ha aggiunto.

Dl Caivano, Meloni “Su blocco siti porno intervenga il Parlamento”

È partita all'attacco di Meloni anche Claudia Fusani, giornalista de Il Riformista. "Lei quindi crede che no significhi no?", ha domandato. Meloni, allibita, ha allargato le braccia e ha risposto: "Ma Claudia Fusani...". "È quello che ho appena detto", ha continuato. Quindi il clamoroso affondo a tutta la sinistra: "So che per molti, in quanto donna, sono abituata a stare un passo indietro agli uomini. Mi vedete qua, no?".