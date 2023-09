Decreto Caivano, ok dal Cdm per contrastare la criminalità giovanile

07 settembre 2023 a

Il Consiglio dei ministri, stando a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge con misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile. Si tratta di un testo pensato anche alla luce dei fatti avvenuti a Caivano, dove si sono verificati stupri di gruppo ai danni di due minorenni. Le misure contenute nel DL Caivano saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa in programma oggi pomeriggio. Tra le norme in un primo momento inserite nel testo, secondo quanto filtra, non dovrebbe comparire quella legata alla possibilità per il Questore di vietare l’utilizzo dei telefoni cellulari per i minori incriminati. Tra gli altri temi sul tavolo del Consiglio dei ministri anche le politiche di coesione e per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese.