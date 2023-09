Brandizzo, informativa urgente del governo alla Camera il 14 settembre

07 settembre 2023 a

Il governo terrà un’informativa urgente sull’incidente ferroviario di Brandizzo, nell’aula di Montecitorio, nella seduta di giovedì 14 settembre alle ore 9. Lo ha annunciato il presidente di turno della Camera, Sergio Costa. A svolgere l’informativa del governo, a quanto si apprende, dovrebbe essere il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che dovrebbe tenere analoga informativa il giorno precedente, mercoledì 13 settembre, nell’aula del Senato. Intanto, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il tecnico Rfi indagato per l'incidente ferroviario di Brandizzo, avrebbe ammesso in lacrime davanti ai magistrati di essere stato lui ad aver dato il via libera agli operai, sapendo che la linea non era stata interrotta. Dalle indagini in corso emerge che la tragedia del Torinese, con i lavoratori attivi sui binari nonostante la circolazione dei convogli, potrebbe non essere un caso isolato.