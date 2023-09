Brandizzo, Salvini pronto a riferire in Aula: "Sulla sicurezza massima attenzione"

05 settembre 2023 a

Un nuovo video ha raccontato gli ultimi istanti delle cinque vittime dell'incidente ferroviario di Brandizzo. Intanto la procura di Ivrea indaga sulla tragedia. La dirigente di movimento della sala di Chivasso ha rilasciato una testimonianza e ha ribadito che i suoi avvertimenti sono rimasti inascoltati. La testimone chiave dell'inchiesta sull'incidente nel Torinese, costato la vita a cinque operai investiti da un treno, è una dipendente delle Ferrovie di 25 anni. È lei che, dalla sala controllo di Chivasso, la sera del 30 agosto, si è tenuta in contatto con il collega sul posto ed è lei, secondo quanto risulta dalle telefonate acquisite dagli investigatori, ad avere lanciato avvertimenti che sono stati ignorati. Adesso, secondo una notizia dell'ultima ora, il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini si è detto pronto a riferire in Aula sulla tragedia ferroviaria di Brandizzo. Alla luce dei 4mila cantieri ferroviari e stradali Anas attualmente aperti in tutta Italia e in vista delle tante nuove opere in programma, Salvini ha ribadito: “Sulla sicurezza dev’esserci massima attenzione”. Così si legge in una nota del Mit.