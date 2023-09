Mattarella, per 3 italiani su 4 merita "massima fiducia". Il sondaggio

01 settembre 2023 a

Se le forze politiche spaccano il Paese, non si può dire lo stesso di Sergio Mattarella. Secondo un sondaggio condotto da Demos per il quotidiano Repubblica, il presidente della Repubblica ha raggiunto un grado di consenso che non lascia spazio all'immaginazione. Quasi 3 italiani su 4 esprimono nei suoi confronti "molta, moltissima fiducia". "Un sostegno larghissimo. Che non ha conosciuto flessioni significative, dopo la prima elezione, avvenuta nel 2015", si legge nell'articolo pubblicato su Repubblica.

In un periodo storico in cui le divisioni politiche e sociali sono numerose, c'è una figura sulla quale gli italiani non hanno dubbi. Si tratta di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica ha raggiunto un consenso senza eguali: per il 73% degli italiani merita piena fiducia. Questo sostegno che quasi non conosce limiti si deve, in primis, al periodo in cui l'epidemia da Covid ha messo in ginocchio l'intero Pianeta. Tra la paura e le poche risposte, i cittadini ebbero bisogno di una figura di riferimento dai principi saldi e dalle azioni concrete. Da allora Mattarella è sempre intervenuto in maniera puntuale su temi importanti di attualità.

La fiducia in Mattarella è ormai trasversale: sebbene raggiunga i massimi livelli tra gli elettori del Pd e di Forza Italia, anche grazie ai sostenitori degli altri partiti ha guadagnato circa due terzi dei consensi. Un altro dato che risalta e che è stato giustamente sottolineato da Repubblica è legato all’età dei sostenitori del presidente: tra gli over 65 Mattarella raggiunge quasi il 90%. Seguono gli over 50 e poi gli under 30, tra i quali la popolarità del presidente della Repubblica è superiore al 70%.