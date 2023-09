Forza Italia riparte dai giovani: tutto pronto per "Azzurra Libertà"

01 settembre 2023 a

a

a

"Procede con grande entusiasmo il lavoro preparatorio di ‘Azzurra Libertà - Ritorno ad Everest’, l'iniziativa di tre giorni dei giovani di Forza Italia, che si riuniranno a Gaeta sulla splendida spiaggia di Serapo", dichiarano il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali FI, e l’onorevole Stefano Benigni, Coordinatore nazionale Forza Italia Giovani. "Hanno assicurato la loro presenza alla manifestazione, che inizierà alle ore 16:00 dell'8 settembre e si concluderà a mezzogiorno di domenica 10, i ministri di Forza Italia, Tajani, Bernini, Casellati, Pichetto Fratin e Zangrillo, i sottosegretari, Siracusano, Perego di Cremnago, Tripodi, Valentini, Sisto, Ferrante, Savino, i capigruppo Barelli, Ronzulli e Martusciello, i presidenti delle Regioni Bardi, Cirio, Occhiuto, Roberti e Schifani. Tutti i principali esponenti del movimento azzurro si confronteranno con dirigenti e militanti del movimento giovanile che interverranno numerosi nei vari panel previsti nel corso della manifestazione", si legge in una nota ufficiale.

Video su questo argomento Tajani: "Movimento 5 Stelle e PD si sono spostati molto a sinistra e si stanno sovrapponendo"

"Il segretario nazionale Antonio Tajani sarà a Gaeta per l'intera durata dell'evento per confrontarsi con tutti i partecipanti, con particolare attenzione alle nuove generazioni che sono le protagoniste dell'evento. L’intervento conclusivo di Antonio Tajani è previsto per domenica alle ore 12.00 mentre gli interventi dei ministri, sottosegretari e presidenti di Regione che si confronteranno con i ragazzi si svolgeranno già dal primo pomeriggio di venerdì fino alla domenica mattina", si legge poi. Sono circa 800 i ragazzi che hanno confermato la partecipazione all'evento, "a conferma che è stata giusta la scelta di far ripartire la stagione politica dai giovani, per confermare che Forza Italia e il berlusconismo sono un progetto per il futuro del centrodestra e dell'Italia intera”, aggiungono Gasparri e Benigni.