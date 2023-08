Sondaggio Piepoli, la strategia di Schlein è un flop: Pd crolla mentre Fratelli d'Italia vola

06 agosto 2023 a

La strategia di Elly Schlein da quando è alla guida del Partito democratico non sembra pagare e non sembra dare i frutti sperati. A diversi mesi dalla vittoria delle primarie in cui ha battuto lo sfidante Stefano Bonaccini, il Pd continua ad essere al di sotto della soglia "psicologica" del 20% dei consensi degli italiani nel sondaggio sulle intenzioni di voto. L'Istituto Piepoli riferisce infatti un calo dello 0,5% dei dem, che si attestano quindi al 19,5%. Di segno opposto l'andamento di Fratelli d'Italia, che si avvicina alla quota monstre del 30%: nella rilevazione il partito di Giorgia Meloni sale dello 0,5% (rispetto alla precedente rilevazione di Piepoli) fino al 29,5%.

Pochi smottamenti nel resto dei partiti italiani: Lega (9%), Forza Italia (7,5%), Azione (3,5%) e Movimento 5 Stelle (15,5%) restano tutti stabili. Gli altri partiti che salgono, entrambi di mezzo punto percentuale, sono Alleanza Verdi-Sinistra, che va al 3,5%, e +Europa, che passa al 2,5%. Segno rosso per Italia Viva e Per l'Italia con Paragone: i secondi calano al 2%, mentre il partito dell'ex premier Matteo Renzi va giù di uno 0,5%, raccogliendo appena il 2,5% dei consensi degli italiani. Noi Moderati si ferma all'1,5% senza alcun cambiamento.