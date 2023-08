Risate fuori luogo in Senato, Bevilacqua del M5S fa arrossire la collega

04 agosto 2023 a

a

a

Certamente non un argomento che dovrebbe suscitare ilarità quello riguardante la drammatica situazione delle carceri italiane, ma per la senatrice del Movimento 5 Stelle Dolores Bevilacqua non sembra essere così. Durante il discorso della collega Vincenza Aloisio la senatrice fatica a trattenere le risate, come mostrano le immagini. Mani che coprono il volto e risate che finiscono per contagaiare anche il parlamentare seduto accanto a Bevilacqua, Luca Pirondini.

​