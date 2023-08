Calenda, l'aiuto in Parlamento può arrivare dal Pd

04 agosto 2023 a

a

a

Sono ore frenetiche per il leader di Azione Carlo Calenda che dopo aver rotto con Renzi e Italia Viva cerca parlamentari per evitare di finire nel Gruppo Misto. L'ex Ministro è al lavoro con il gruppo delle Autonomie e +Europa per arrivare ad un accordo che possa evitare il clamoroso autogol. Se però non dovesse riuscire a trovare l'appoggio sperato, potrebbe essere il vecchio partito ad aiutare Calenda.

Renzi “Salario minimo è tema su cui discutere senza inventare polemiche”

Proprio il Pd, infatti, sarebbe pronto a tendere la mano al leader del Terzo Polo. Due senatori "prestati" al partito di Calenda onde evitare la discesa nel Gruppo Misto. I due indiziati principali sarebbero Tatjana Rojc (tra i "responsabili" di Conte del 2021 e Francesca La Marca, eletta nel collegio nordamericano. Le prossime mosse saranno decisive per un avvicinamento tra il partito della Schlein e Carlo Calenda.