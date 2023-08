Camera, approvato disegno legge sulla delega fiscale

04 agosto 2023 a

L’aula della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di Delega al Governo per la riforma fiscale. I sì sono stati 184, i no 85 e nessun astenuto. La delega consta di 23 articoli, distribuiti in capi e titoli. Gli articoli dall’1 al 4 compongono il titolo I e contengono i principi generali, i tempi di esercizio della delega e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell’interpello. II titolo II (articoli 5-15) riguarda i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi. Il capo I (articoli 5-8) interviene in materia di imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP; nell’articolo 9 confluiscono ulteriori disposizioni in materia, con l’obiettivo di semplificazione e razionalizzazione.

Il capo II (articoli 10-12) contiene principi su tutte le altre imposte indirette. Il capo III (articoli 13 e 14) concerne i tributi regionali e locali mentre il capo IV (articolo 15) concerne la disciplina dei giochi, inclusa la tutela dei soggetti vulnerabili. Gli articoli dal 16 al 20 (titolo III), attengono alla disciplina delle procedure di definizione dell’imponibile, accertamento, riscossione e contenzioso e alla revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale. Il titolo IV contiene i principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione nel solo articolo 21. Il titolo V (articoli 22 e 23) contiene le disposizioni finanziarie e la clausola di salvaguardia.