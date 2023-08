Legge sul diritto all'oblio oncologico, la soddisfazione del Cnel

03 agosto 2023 a

a

a

La Camera ha approvato all'unanimità, con 281 voti a favore e nessun contrario, la proposta di legge sul diritto all'oblio oncologico. Il testo ora passerà al Senato. Il provvedimento introduce disposizioni contro le discriminazioni in tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Ad esempio servirà ad assicurare che alla guarigione clinica corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di uguaglianza rispetto al resto della popolazione, per chiedere un prestito, stipulare una polizza, richiedere l'adozione. "Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro esprime grande soddisfazione per l’intervenuta approvazione alla Camera dei Deputati della proposta di legge sull’oblio oncologico. Si tratta di un tema sul quale il CNEL aveva esercitato le attribuzioni in materia di iniziativa legislativa conferitele dall’articolo 99 della Costituzione attraverso la presentazione nel marzo scorso di un proprio disegno di legge, poi confluito nel testo unificato ora approvato", si legge in una nota del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

“Con il voto di oggi, viene confermata la capacità del CNEL di essere in linea con le esigenze più avanzate della società e dei corpi intermedi che è chiamato a rappresentare e la sua centralità nel dare impulso non solo a dibattiti, ma anche ad atti concreti, in grado di migliorare la vita dei cittadini garantendone una sempre più avanzata tutela in materia di diritti fondamentali”, ha commentato il Presidente del Cnel, il Prof. Renato Brunetta.