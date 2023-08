Italia Viva, consigliere passa a Forza Italia. Cosa succede ora in Toscana

Christian Campigli 02 agosto 2023 a

Una notizia locale che, in attimo, ha innescato voci e scenari nazionali. Opportunità, smentite e prospettive che, in pochi minuti, hanno portato la Toscana al centro del dibattito politico. "Benvenuto in Forza Italia al consigliere regionale Toscana Maurizio Sguanci. Siamo felici che abbia scelto di aderire al nostro modello di Buongoverno, per la crescita ed il lavoro. Giovedì conferenza stampa del coordinamento regionale Toscana per presentare l'ingresso di Maurizio. Avanti". Parole che lasciano poco all'immaginazione, quelle messe, nere su bianco, sull'account Twitter di Forza Italia, dove è stata postata anche una foto che ritrae il consigliere Sguanci, il segretario nazionale del partito Antonio Tajani e il capogruppo a Palazzo del Pegaso, Marco Stella. Partiamo dai dati certi: la maggioranza di centrosinistra che appoggia il governatore Eugenio Giani perde un pezzo. E passa da ventidue consiglieri di maggioranza a ventuno.

Ma il passaggio di Sguanci (che è anche Presidente del Quartiere Uno) al centrodestra pone delle riflessioni. Sarà il primo passo verso una sorta di fusione tra i due partiti? Da Italia Viva smentiscono con vigore. "È una lettura sbagliata, lontana anni luce dalla realtà. Una notizia, quella di Sguanci, che ci ha colto di sorpresa". A microfoni spenti, un dirigente del partito fondato da Matteo Renzi ammette che "sono mesi che è in rotta totale con Nicola Danti. Nulla di personale, ma una visione politica diversa".

Al di là delle posizioni ufficiali, che una parte del centrodestra guardi con interesse a Renzi in vista delle elezioni a sindaco di Firenze (2024) e per la Regione Toscana (2025) è del tutto evidente. Evidenziato, solo per restare all'ultima settimana, da due dichiarazioni chiare e trasparenti. "Sta a Renzi decidere da che parte stare - ha sottolineato il senatore di Fdi, Paolo Marcheschi - Non posso escludere niente perché è accaduto, ad esempio, che in Molise Renzi ha scelto di appoggiare apertamente già al primo turno un candidato del centrodestra". Sulla medesima linea anche Marco Stella, capogruppo in Regione Toscana di Forza Italia. "Cosa aspetta Renzi a venire con il centrodestra? Italia Viva e il Pd litigano su tutto. Se Renzi vuole essere credibile, tolga l'appoggio al Pd al Comune di Firenze e in Regione, e andiamo al voto".