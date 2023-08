Patrick Zaki prepara la discesa in campo. "Evento politico", con chi si schiera

01 agosto 2023 a

Patrick Zaki sempre più vicino alla politica. Naturalmente con la sinistra lato centri sociali, nonostante l'"inseguimento" del Pd di Elly Schlein A ripercorrere gli ultimi passi dopo la liberazione in virtà della grazia concessa dal presidente egiziano grazie al lavoro del governo di Giorgia Meloni è il Giornale. Ieri Zaki ha partecipato a un dibattito al Làbas, centro sociale di Bologna noto per aver organizzato qualche settimana, nel giorno dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi, il "B. State Funeral Party" per festeggiare la scomparsa del fondatore di Forza Italia. L'evento è stato presentato dagli antagonisti come il "primo appuntamento politico di Patrick". Insomma la strada è segnata, "il giovane egiziano dismette i panni di autodichiarato «difensore dei diritti umani indipendente» per assumere quelli di attivista politico", si legge nel retroscena che ricorda come in occasione della festa organizzata dal Comune di Bologna, Zaki aveva annunciato: "Domani riprendiamo a lottare". Una volta risolto il problema della cittadinanza italiana l'impegno potrà essere dunque totale tanto che il quotidiano afferma che l'egiziano "prepara la discesa in campo".

Zaki inizia il giro delle tv, chi non cita mai... Poi la rivelazione sul volo di Stato

Ieri tra l'altro Zaki è stato ospite anche a Casteldebole per assistere a un allenamento del Bologna. "Andavo sempre allo stadio a vedere il Bologna e sognavo di avere la possibilità di salutare i calciatori. Ora essere qui durante la preparazione e poter stringere la mano a tutti mi fa sentire davvero felice", ha affermato dicendosi "riconoscente e felice che questo sogno si sia avverato". Dicevamo del Pd e dell'operazione di avvicinamento dell'attivista. Un ostacolo potrebbe essere rappresentato da una delle battaglie di Zaki, quella che lo ha fatto condannare in Egitto, ossia gli articoli in difesa dei cristiani copti. Argomento su cui "la sinistra, sui cristiani perseguitati, ha avuto spesso un atteggiamento ondivago, se non ostativo", scrive sempre il quotidiano.