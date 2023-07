Berlusconi, ecco chi correrà per il suo seggio in Senato. Il nome pesante

29 luglio 2023 a

"Ho deciso di candidarmi alle elezioni per il seggio lasciato da Berlusconi al Senato": così Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, ha annunciato la sua decisione. Con l'intenzione di "portare in Parlamento" le battaglie che da tanti anni sta conducendo "fuori dall'Aula", Cappato, con una candidatura, si è dichiarato "a disposizione di tutti, anche del Pd".

Dopo aver annunciato la sua candidatura per le suppletive di Monza, Marco Cappato ha spiegato all'AdnKronos quali sono i temi per i quali più intende combattere a Palazzo Madama. "È un momento importante per portare dentro l'Aula le mie istanze. Si tratta di battaglie sulla libertà, dall'inizio alla fine della vita, la questione dei diritti civili e del funzionamento della democrazia stessa. E poi il tema della vita del pianeta: la necessità di prendere decisioni urgenti e significative sul fronte del contenimento delle emissioni e della lotta ai cambiamenti climatici. Questi sono temi a rischio, ignorati o sottovalutati dalla politica. Quindi penso di poter dare il contributo", ha dichiarato.

L'ex eurodeputato e tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni ha affrontato anche la questione della giustizia: "Io amplierei lo sguardo. Ho iniziato a fare l'attivista proprio nel periodo in cui è sceso in campo Berlusconi. Quello che Marco Pannella quasi da subito rimproverò al leader di Forza Italia era di non aver realizzato la rivoluzione liberale che aveva promesso e che forse sognava".

Da Bonelli a Calenda fino a Della Vedova, la candidatura di Cappato ha già trovato consensi e sponsor. "La mia è una candidatura a disposizione di tutti, anche del Pd. E di chiunque ritenga che la mia presenza in Parlamento possa essere un valore aggiunto sui temi che ho ricordato. Non c'è la pretesa che tutti siano d'accordo su tutto ma la logica del collegio richiede una valutazione di sintesi sulle proposte politiche e sulla storia personale del candidato. Io metto la mia storia e le mie battaglie a disposizione di tutte le forze di opposizione", ha concluso l'ex eurodeputato.