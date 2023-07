Holodomor, per il Senato è genocidio. Sconcerto per la scelta di Ilaria Cucchi

27 luglio 2023 a

Il Senato italiano, con 130 voti favorevoli, nessun contrario e 4 astensioni, ha approvato la mozione n. 45 sul riconoscimento dell’Holodomor come genocidio ai danni del popolo ucraino. L’Holodomor è lo ’sterminio per fame perpetrato dall’Unione Sovietica di Iosif Stalin in Ucraina dal 1932 al 1933 per piegare la resistenza dei contadini alla collettivizzazione delle terre attraverso una spietata politica di requisizione dei raccolti, e poi impedendo con la forza gli spostamenti di chi stava morendo di fame. A far discutere è stata la decisione dei quattro senatori di Verdi e Sinistra di astenersi. Tra questi spicca il nome di Ilaria Cucchi, la senatrice che per anni si è battuta al fine di ottenere giustizia dopo l'omicidio del fratello Stefano.

"Accogliamo con favore la decisione del Senato italiano di riconoscere l’Holodomor del 1932-1933 come genocidio del popolo ucraino". Ad affermarlo, secondo quanto riferisce Ukrinform, è il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. "Il Senato italiano ha adottato oggi la decisione di riconoscere l’Holodomor come genocidio del popolo ucraino. E questo è molto importante. È importante che il riconoscimento da parte del mondo della verità storica sull’Holodomor stia diventando più forte. Passo dopo passo garantiremo il pieno riconoscimento di questa verità", ha aggiunto il capo dello stato ucraino.

La mozione approvata dal Senato vincola l’Italia "a promuovere in Italia e all’estero la consapevolezza e il ricordo di questa tragedia". Nel testo si legge: "Il biennio 2022-2023 segna il 90° anniversario dell’Holodomor, in un momento storico in cui il popolo ucraino patisce le sofferenze della guerra di aggressione scatenata dalla Federazione russa, di cui parte della classe dirigente non ha mai reciso del tutto i legami con il passato sovietico e persegue un disegno imperiale ed egemonico volto a estendere la sfera d’influenza russa su diversi territori precedentemente appartenenti all’ex Unione sovietica, in particolare l’Ucraina". Come anticipato, a creare sconcerto è stata la scelta dei senatori di Verdi e Sinistra di non esprimere il proprio voto, Molti utenti su Twitter contestano la decisione di Ilaria Cucchi, accusandola di incoerenza. "Questa è la dimostrazione che quando le cose ti toccano con mano, si è sempre pronti a difendersi e invece quando sono gli altri a essere massacrati di botte no. Che bella filosofia", "Enorme delusione. Dovrebbe conoscere bene l'essere vittime di una violenza criminale e insensata", "Ha combattuto per suo fratello e si astiene per il riconoscimento dell'Holodomor", questi alcuni dei commenti apparsi in rete.