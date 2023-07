Don Massimo Biancalani accusato di truffa e falso, la Lega va all'attacco

Christian Campigli 27 luglio 2023 a

Una notizia che ha scosso un'intera comunità. Che ha provocato indignazione da un lato, rabbia dall'altra. E che ha sollevato un vespaio di polemiche. In particolar modo, a livello politico. Non si placano gli echi della vicenda che ha visto, suo malgrado, coinvolto Massimo Biancalani, il parroco di Vicofaro, un importante quartiere di Pistoia. "Don Accoglienza", come è stato soprannominato dai toscani, è accusato di truffa e falso in atto pubblico. Un prete diventato famoso per aver consentito di pregare a dei musulmani nella sua chiesa, per aver trasformato la canonica in un centro di accoglienza nel quale vivono, in condizioni igieniche al centro di numerosi controlli di Asl e carabinieri, oltre centro immigrati e per aver aperto, in barba alle più elementari leggi e al buon senso, la pizzeria Il Rifugiato. Ma soprattutto per aver attaccato, più volte, Matteo Salvini e il centrodestra. In modo diretto, senza troppi giri di parole. Da autentico leader di partito.

"Truffa e falso", sotto inchiesta 'don Accoglienza' paladino dei migranti

"Sulla questione giudiziaria che coinvolge Don Biancalani si esprimeranno le autorità competenti - ha sottolineato l'eurodeputato della Lega, Susanna Ceccardi - Per quanto riguarda invece il giudizio sulla sua attività politica - perché questo e solo questo fa Don Biancalani: politica - non posso che ribadire il mio sconcerto e la mia profonda indignazione nei confronti di un sacerdote che da anni ha abbandonato la comunità di Vicofaro e sfrutta il suo magistero unicamente per darsi visibilità personale, perorando la causa della peggior ideologia immigrazionista". Don Accoglienza, sulla propria pagina Facebook, se l'è presa anche con il Pd. Dopo numerose segnalazioni del comitato di cittadini di Vicofaro, è scattata infatti l'ordinanza di sgombero dei locali della parrocchia, giunta dopo il sopralluogo di Asl che aveva accertato la "persistenza delle problematiche igienico-sanitarie già più volte evidenziate, con aggravamento delle stesse". Un atto firmato dal sindaco (che, con ogni probabilità, sarà il candidato del centrodestra come Governatore alle elezioni regionali del 2025) Alessandro Tomasi, sul quale i dem (secondo il giudizio di Biancalani) sarebbero stati troppo morbidi. "Il Pd ha diffuso un comunicato ipocrita e pilatesco. È questa la nuova linea di Elly Schlein?". Se non è fare politica questo...