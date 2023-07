Santanchè, mozione respinta: "Bellissima giornata". M5s-Pd si schiantano in Senato

26 luglio 2023 a

Tutto come previsto: Pd e Movimento 5 stelle si schiantano sul voto alla mozione di sfiducia dei grillini alla ministra del Turismo Daniela Santanchè. Il Senato respinge la con 111 no e 67 sì. A favore della mozione Partito democratico, M5s e Verdi-sinistra italiana. Assenti Azione e Italia Viva. La maggioranza come prevedibile ha votato in modo compatto contro la sfiducia e ha espresso la sua approvazione con un breve applauso in Aula alla proclamazione del voto. "Una bellissima giornata", ha dichiarato a caldo Santanchè uscendo dall’Aula del Senato subito dopo l’esito della votazione. L'esponente di Fratelli d'Italia e del governo ha scelto di non partecipare alla votazione: "Io ho fatto la scelta di non votare. Spero che domani non si dica che ero assente", ha spiegato ai cronisti. Santanchè era presente in Aula ma non ha risposto alle due chiame del voto individuale.

Insomma, tutto come previsto. La parole di Santanchè sono la sponda perfetta per Carlo Calenda che ribadisce il "regalo" fatto dai partiti di Elly Schlein e Giuseppe Conte al governo: "Complimenti al M5s per questa ’bellissima giornata' regalata alla Ministra Santanchè. Spero che abbiano avuto in cambio qualche Vicedirettore Rai. Altrimenti questo assist a Giorgia Meloni davvero non si spiega", twitta il leader di Azione in riferimento alle nomine Rai.

Santanchè respinge le accuse: "Altri mentono". Show M5s: "Pagliacci", è bagarre

Con la bocciatura della mozione di sfiducia proposta dalle opposizioni, Santanchè "avrà non il diritto ma il dovere di lavorare serenamente come Ministro, pensando solo all’interesse del turismo italiano" rimarca parlando con l’Adnkronos il responsabile organizzazione di Fdi Giovanni Donzelli. "La sinistra potrà tornare a chiedere le dimissioni di qualcun altro, come ormai sono abituati a fare ogni settimana da quando abbiamo vinto le elezioni: è questo che, in fondo, non riescono ancora ad accettare" è la stoccata dell'esponente di Fratelli d'Italia.