Meloni soddisfatta per le previsioni del Fmi, cosa dice su Pil e bilancio

L'Italia cresce più di Francia e Germania. Meloni soddisfatta per le previsioni sul Pil del Fondo Monetario Internazionale. «Le stime a rialzo del Fondo Monetario Internazionale sul Pil dell’Italia confermano l’efficacia della politica economica del governo e ci spronano ad andare avanti su questa strada e fare ancora meglio». Così il premier Giorgia Meloni. «L’Italia -sottolinea- nel 2023 crescerà più di Germania e Francia e più della media dell’eurozona». «Sono risultati che costituiscono la base per la prossima legge di Bilancio, alla quale stiamo già lavorando. In uno scenario complesso continueremo a coltivare la linea dello sviluppo e della prudenza, dello slancio e della stabilità dei conti - aggiunge - L’Italia dimostra di essere resistente e dinamica. Le imprese e le famiglie hanno dato una risposta straordinaria».

Ma cosa aveva anticipato il Fondo Monetario Internazionale? Grazie al rafforzamento dei servizi e del turismo, la crescita del Prodotto interno lordo dell’Italia è stata rivista al rialzo di 0,4 punti percentuali, passando così dal +0,7% di aprile alla previsione corrente di una crescita dell’1,1%. Lo rileva il Fondo Monetario Internazionale nell’aggiornamento del World Economic Outlook. Nel 2024 le previsioni di crescita sono state riviste al rialzo dal +0,1% stimato ad aprile al +0,9%. La crescita nell’area dell’euro dovrebbe scendere dal 3,5% nel 2022 allo 0,9% nel 2023, prima di risalire all’1,5% nel 2024. Le previsioni sono sostanzialmente invariate ma con un cambiamento nella composizione per il 2023.