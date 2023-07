Italia Viva, addio a Renzi di Rosato e Bonetti? C'è la smentita

14 luglio 2023 a

a

a

Si vociferava che nel partito guidato da Matteo Renzi, Italia Viva, ci fosse aria di tensione e di addii. Sembrava infatti che la rottura del Terzo polo avesse provocato delle fuoriuscite dalla forza politica in discussione. In particolar modo, era circolata la notizia secondo cui sia Ettore Rosato che Elena Bonetti avessero intenzione di unirsi a Forza Italia, il partito fondato da Silvio Berlusconi e ora in mano ad Antonio Tajani. Arriva la smentita.

Il partito che sorprende tutti: scatto clamoroso nei sondaggi

Lasciare Italia Viva per passare a Forza Italia? È questa la domanda alla quale i soggetti interessati hanno risposto. Ettore Rosato, in un'intervista pubblicata sul sito Affariitaliani.it, ha risposto senza incertezza alcuna: "No". Le parole del deputato di Italia Viva si sono sommate alle dichiarazioni rilasciate precedentemente da Elena Bonetti. L'ex ministra, nel corso di una puntata di Coffee Break, il programma di approfondimento giornalistico di La7, ha detto: "Non passo a Forza Italia. Il mio progetto politico è chiaro, ed è di fare il centro. Onestamente, Forza Italia non si sta collocando in questo progetto politico".

Salario minimo, Renzi “Faremo emendamenti”

"Ho sempre parlato non attraverso rumors, voci o veline. Fare il centro richiede capacità di unire e non dividere. Noi come Terzo polo avevamo lavorato bene per federare, poi abbiamo fatto fallire un progetto con errori di cui tutti ci dobbiamo assumere la responsabilità. Io l'ho fatto per prima. Fare il centro, ha detto ancora, significa assumere un atteggiamento, un metodo, una volontà di unione, non di divisione", ha continuato la deputata di Italia Viva. Quindi Bonetti ha scacciato ogni ombra di dubbio: "Finché in Italia Viva prevarranno questa volontà e questo stile di lavorare per unire quello rimare il mio partito".