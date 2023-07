Sondaggio Ghisleri, è colpaccio Lega: cos'è cambiato in 10 giorni

13 luglio 2023 a

a

a

Nell'ultimo sondaggio politico di Euromedia Research, l'istituto diretto da Alessandra Ghisleri, Fratelli d’Italia perde quasi due punti percentuali in dieci giorni. Il partito resta il primo del panorama, ma passa dal 29,2% al 27,4%. Invece la fiducia nella premier Giorgia Meloni è stabile al 40,6%, come emerge dai dati pubblicati da La Stampa. Insomma, è possibile che le fibrillazioni che coinvolgono alcuni esponenti del partito di governo abbiano un effetto sul consenso, ma questo non si avverte sulla leader. Sempre nell'ambito del centrodestra si registra un contemporaneo balzo della Lega di Matteo Salvini che guadagna l’1,4% e passa al 9,8, sfiorando così la soglia psicologica del 10 per cento che ora sembra a un passo. Tale dato è in linea con gli ultimi sondaggi SWG, che hanno rilevato un netto aumento dei consensi del Carroccio negli ultimi 15 giorni.

Il sondaggio sbugiarda la sinistra: doppia mazzata, volano Fratelli d'Italia e Lega

Il Partito Democratico di Elly Schlein aumenta i voti dello 0,6% e arriva al 20,8%. Il governo è considerato stabile dalla maggioranza degli intervistati (44,1%), tuttavia va notato che dalla fine di giugno ha perso il 5,4% del consenso. Qual è il motivo? Significativo che quasi un italiano su due nel sondaggio attribuisca la responsabilità "solito attacco politico ad orologeria" (45,9%). Insomma, il tema della giustizia e del cortocircuito toghe-politica è il vero nervo scoperto del momento. Tornando ai dati, il centrodestra in totale conquista il 44,7% delle preferenze, il centrosinistra il 25,3%, il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte 16%, Azione-Italia Viva al 3,9%.