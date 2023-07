Fratelli d'Italia, ancora vandalizzata la sede di Parma: “Episodi preoccupanti”

08 luglio 2023 a

Blitz contro Fratelli d’Italia. A denunciarlo è la deputata di Fratelli d’Italia, Gaetana Russo, che fa presente che si tratta del secondo raid contro la sede del primo partito italiano: «Dopo sole 48 ore, in cui è pervenuta alla nostra comunità di Fdi Parma la condanna e solidarietà unanime da parte di tutte le forze politiche, per gli atti vandalici e gli insulti subiti lo scorso giovedì 5 luglio, presso la sede politica di Borgo del Parmigianino, ecco di nuovo l’ennesima prova di stupidità, pochezza e incapacità di dialogo e civiltà. Il nuovo attacco vandalico è avvenuto nella notte, come topi, sordidi, perché questo sono. È però evidente che non basta più dire che nella nostra città rattristano certi fenomeni, non basta stigmatizzare taluni comportamenti. Occorre dire che preoccupano e vanno indagati nelle giuste sedi, anche giudiziarie e perseguiti».

«Lo dobbiamo - sottolinea Russo - a quel principio di libertà politica in cui crediamo, lo dobbiamo a quegli ideali di confronto che ogni giorno proviamo ad esercitare nella nostra attività politica. Ma stiano pur certi, per quanto ci insulteranno e proveranno a farci arretrare, ci troveranno ancora più forti».