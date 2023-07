Forza Italia, nessun incarico per Marta Fascina. Piena fiducia a Tajani

08 luglio 2023 a

A tre giorni dall'apertura del testamento di Silvio Berlusconi, la famiglia del Cavaliere delega totalmente ad Antonio Tajani e Gianni Letta la gestione di Forza Italia. A fare luce sul futuro del partito sono state Marina, la primogenita dello statista, che ha confermato quanto aveva già annunciato in precedenza, e Marta Fascina, la compagna alla quale il Cav ha lasciato 100 milioni di euro.

Niente tensioni e continuità assicurata: controllo di Fininvest a Marina e Pier Silvio

Quale strada seguirà Forza Italia? L'obiettivo degli eredi del fondatore del partito è, sicuramente, quello di contribuire a tenere unita la forza politica per affrontare le elezioni europee e mantenere un ruolo attivo nella maggioranza di governo. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, negli scambi che hanno preceduto la riunione del comitato di presidenza, che ha designato il vicepremier Tajani alla guida, tanto la figlia Marina quanto la compagna Marta Fascina avrebbero comunicato la loro approvazione.

Il maxi-lascito a Fascina "potrebbe non essere valido". bomba sul testamento

La gestione politica di Forza Italia, i figli di Silvio Berlusconi, l'hanno affidata a Antonio Tajani e Gianni Letta. Sembrerebbe d'accordo anche Marta Fascina che, comunque, grazie ai parlamentari a lei più vicini, rimarrebbe una figura presente per il partito fondato dal Cavaliere. Secondo quanto filtrato, sembrerebbe improbabile che la compagna dell'ex premier arrivi a Roma per seguire il Consiglio nazionale del prossimo 15 luglio. Stando alle ultime discrezioni, Fascina sarebbe "ancora troppo addolorata per pianificare il futuro". Nessun incarico, almeno per il momento, dovrebbe esserle assegnato all'interno di Forza Italia.

"Cinque anomalie", chi può impugnare il testamento di Berlusconi

"Le scelte su chi deve avere ruoli strategici le aveva condivise con Berlusconi e quelle rimangono, lei quando se la sentirà tornerà alla vita parlamentare", spiegano le persone a lei più vicine. La primogenita Marina, invece, ha ribadito che la famiglia dello statista sarà al fianco dei nuovi dirigenti.