Forza Italia, il senatore Maurizio Gasparri lancia le giornate del tesseramento

24 giugno 2023

Forza Italia punta sui nuovi tesseramenti. Per questo nel fine settimana si svolgeranno, in tutto il Paese, le giornate del tesseramento. L'obiettivo è quello di rilanciare il partito azzurro soprattutto all'indomani della recente scomparsa del suo fondatore e guida Silvio Berlusconi.

Il coordinatore romano di Forza Italia, il senatore Maurizio Gasparri, ha aperto le giornate del tesseramento del partito azzurro. “Si tratta - ha spiegato Gasparri - di un appuntamento importante che raccoglie dirigenti, militanti e simpatizzanti di Forza Italia a pochi giorni dalle tristi giornate che abbiamo vissuto. Questo appuntamento, già programmato da tempo, fa parte di una riorganizzazione del partito voluta dal presidente Berlusconi che, fino agli ultimi giorni, si è occupato personalmente, con grande generosità, del rilancio di Forza Italia. La grande partecipazione che stiamo registrando nei numerosi gazebo che abbiamo organizzato è non solo un riconoscimento per il ruolo che Forza Italia svolge nel governo nazionale, regionale e negli enti locali che amministriamo ma anche una dimostrazione di affetto dei berlusconiani che, nel solco di quanto il nostro presidente ha fatto fino ad oggi, vogliono proseguire quel percorso identitario che ci distingue in Italia e in Europa, nella famiglia del PPE. Ho già preso parte a un evento organizzato a Roma Nord, nelle prossime ore sarò a via Cola di Rienzo e poi all’Eur. Domenica, invece, chiuderemo i nostri appuntamenti a Ostia”.