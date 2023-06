Crisi in Russia, Giorgia Meloni convoca il tavolo di ministri e intelligence

24 giugno 2023 a

Il governo italiano sta monitorando la situazione tesissima che si sta registrando in Russia in queste ore. Prigozhin e il suo gruppo Wagner hanno occupato la base militare di Rostov e minacciano di marciare anche su Mosca. Intanto al Forum sull'Agenda europea promosso dal cancelliere austriaco ha preso parte anche il nostro premier Meloni che ha voluto commentare quello che sta accadendo nell'Europa dell'est. «Ho convocato», in Italia «i ministri competenti e l’intelligence italiana per cercare di avere elementi maggiori per giudicare la vicenda. Assolutamente non sono in grado né di dire molto di più, né di fare pronostici.». Lo ha detto il premier Giorgia Meloni al termine del bilaterale con il cancelliere austriaco al Forum Europa.

«Sono accadimenti delle ultime ore. Non è facile leggere cosa sta accadendo. Appena torno da questo appuntamento a cui non ho voluto mancare, ho convocato i ministri competenti e l’intelligence italiana per avere elementi maggiori. Non posso fare pronostici su come andrà». Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle dichiarazioni congiunte con il cancelliere austriaco Karl Nehammer dopo il bilaterale a margine dell’Europa Forum Wachau, risponde così a chi le chiede una valutazione su quanto avviene in Russia in queste ore. «Con i nostri alleati internazionali siamo in contatto e ci sarà pù tardi riunione ministri degli Esteri per fare il punto e scambiare le informazioni», aggiunge.