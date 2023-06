Schillaci spegne le polemiche sul Mes. La stoccata a Landini sulla sanità

Christian Campigli 23 giugno 2023 a

a

a

Nessuna fibrillazione. Nessun litigio né, tantomeno, nessuna frattura insanabile. Il governo non rischia di cadere sul Mes, il meccanismo sanitario di stabilità al centro di numerose polemiche delle ultime ore. Ne è convinto il Ministro della Salute, Orazio Schillaci. "Adesso vediamo quello che succede. La situazione in questo momento mi sembra tranquilla, quindi vedremo nel prossimo Consiglio dei Ministri''. Schillaci ha risposto, in modo indiretto, a Landini. Commentando la manifestazione di sabato, indetta dalla Cgil.

"Sul Mes ci vuole decisione condivisa". Ostellari detta la linea sui fondi europei

"Dobbiamo subito chiarire un punto. Il governo non ha alcuna intenzione di privatizzare la sanità, nessuno vuole definanziarla. Anzi, io lavoro per fare in modo che i nostri medici vengano pagati meglio". Il riferimento è, appunto, all'iniziativa che il più importante sindacato italiano presenterà domani a Roma. "Proponiamo un Manifesto per la medicina generale con l’obiettivo di rilanciare la sanità pubblica territoriale, baluardo della salute di tutte e di tutti. Invitiamo a una nuova alleanza tra persone e professionisti sanitari, per riportare al centro del dibattito la salute quale diritto fondamentale, costituzionalmente garantito, "come Coordinamento nazionale medici di medicina generale della Fp Cgil saremo in piazza il 24, per garantire l’articolo 32 della Costituzione serve una riforma delle cure primarie”.

"Il Mes non è utile al Paese". Salvini a valanga sui fondi europei

Il ministro ha partecipato questa mattina all'iniziativa che si è tenuta all'auditorium dell'Ara Pacis a Roma "Le Terme, salute e benessere senza tempo". Presenti oltre cento esperti del settore termali giunti nella capitale. "Gli antichi romani andavano in Europa a cercare terme per curarsi. - ha affermato Massimo Caputi, presidente Federterme Confindustria - oggi, dopo il terribile periodo del Covid, le persone non solo vogliono vivere di più, ma soprattutto vogliono vivere meglio. E le terme, e lo dimostrano i numeri, sono lo strumento fondamentale per vivere meglio e di più".