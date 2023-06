Otto e mezzo, Franco Bernabè sul Mes: "Sono sicuro che verrà ratificato"

22 giugno 2023 a

a

a

In queste ore si fa un gran parlare dell'approvazione del Meccanismo Europeo di Stabilità da parte del governo guidato da Giorgia Meloni. Il cosiddetto Fondo Salva Stati, però, è sempre stato considerato un elemento negativo da parte della leader di Fratelli d'Italia. Per questo in molti si chiedono come sarà possibile cambiare rotta in modo così radicale. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Otto e mezzo" in onda il 22 giugno su La7. Ospite in studio il presidente di Acciaierie d'Italia, Franco Bernabè.

"Un fondo che abbia una rete di emergenza conviene a tutti. Meloni ha bisogno di una scusa pr giustificare il cambiamento di rotta. Tiro a indovinare ma, secondo me, quello che farà è cercare di ottenere un successo nel negoziato per il Pnrr e dirà benissimo, ho portato a casa qualcosa e quindi, a questo punto, ratifico il Mes. Ma cerca l'occasione per ratificarlo e l'Europa le andrà incontro. Anzi prima le dà l'occasione per poterlo spendere meglio sarà per tutti così ci togliamo dall'imbarazzo.