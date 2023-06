Schlein e Conte di nuovo insieme: Pd e M5S si aggrappano a Landini

23 giugno 2023 a

Quando l'avversario è in difficoltà, anche la più dura delle competizioni tra alleati può attendere. Complici le turbolenze interne alle maggioranza - a pesare la spaccatura sul Mes e l'inchiesta di Report che ha coinvolto la ministra del Turismo Daniela Santanchè - Elly Schlein e Giuseppe Conte provano a portare avanti (sia pur timidamente) il percorso di riavvicinamento tra Pd e M5S. Dopo 'l'aperitivo elettorale' andato in scena giovedì in un bar del centro di Campobasso a sostegno del candidato comune alla guida del Molise Roberto Gravina, i due leader saranno insieme anche sabato, a sostenere la manifestazione organizzata a Roma dalla Cgil in difesa del diritto alla salute e per il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale. Dell'organizzazione della cosa Schlein, Conte e Fratoianni - anche lui sarà presente - parlano anche nel corso dell'incontro a Campobasso. Comune la battaglia per una sanità pubblica e universale, quindi giusto partecipare insieme alla piazza di sindacato e associazioni.

L'appuntamento è alle 10 in piazza della Repubblica, poi il corteo raggiungerà piazza del Popolo, dove si susseguiranno gli interventi dal palco e le conclusioni saranno affidate a Maurizio Landini. Conte porterà il suo saluto insieme ad alcuni parlamentari M5S e anche Schlein sarà accompagnata da una folta delegazione dem, della quale farà parte anche il presidente del partito Stefano Bonaccini. "Sarò in piazza per difendere la sanità pubblica, su questo tema inviterei tutti, da Renzi a Calenda a Conte. È sui temi che si possono costruire le alleanze", assicura il governatore dell'Emilia Romagna.

In realtà, il Terzo Polo in piazza non ci sarà. "Il 9 marzo, a tre anni dal Covid, abbiamo presentato due piani straordinari per l'abbattimento delle liste d'attesa e per l'emergenza pronto soccorso. Su questi abbiamo aspettato commenti, contributi, pareri o quantomeno possibilità di confronto con forze di governo e di opposizione: non sono arrivati. Non parteciperemo alla manifestazione della Cgil, ma continuiamo a credere che la situazione di emergenza in cui versa l'SSN non si possa risolvere da soli o nelle piazze", spiega Carlo Calenda su Twitter e anche Matteo Renzi e i parlamentari di Iv non sfileranno con la Cgil. Anche sul Mes, poi, le opposizioni marciano unite contro la spaccatura della maggioranza, ma divise nel merito. Pronti a votare la ratifica del trattato Pd e Azione-Iv. Invita i dem a non partecipare al voto invece, dal M5S, Stefano Patuanelli: "Io dico che dovremmo goderci lo spettacolo astenendoci in blocco. Pur di rimanere al potere - scommette - lo voteranno".