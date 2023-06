Elezioni Molise, Renzi sbeffeggia Schlein: prenderà una scoppola, il grande errore

23 giugno 2023 a

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, è stato intervistato da Metropolis in vista dell’appuntamento elettorale in Molise. L’ex presidente del Consiglio boccia su tutta la linea la strategia del Partito Democratico di Elly Schlein, che ha deciso allearsi con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, facendo tornare così l’idea di campo largo: “Credo sia un errore quello di Schlein di giocarsi il patto della limonata in Molise dove prenderanno una scoppola. Siamo passati dalla foto di Vasto alla limonata di Campobasso... e avrà la stessa sorte. Io mi sono sentito fare la morale da Schlein su Silvio Berlusconi, dimenticando che il suo predecessore, Enrico Letta, ha preso i voti di Berlusconi per fare il governo, io mai”.

Nel corso del faccia a faccia Renzi suona anche un campanello d’allarme per il governo Meloni: “Questa maggioranza che in 9 mesi non ha avuto un intoppo, inizia piano piano ad averne. Io dico non guardate a Santanchè, non guardate a Pini ma guardate a Giorgetti… Giorgia Meloni fa saltare per 5 giorni il Cdm per motivi personali... La verità è che non erano d’accordo sul Mes, il resto è fuffa. Che fanno sul Mes? Cambiano idea e perdono la faccia o mantengono la stessa idea e perdono ancoraggio in Ue? È la prima volta che il governo ha un nodo vero. Devono chiarirsi tra di loro e questi 5 giorni di rinvio credo siano abbastanza inusuali nella storia della politica italiana. Tu hai una posizione storicamente contro il Mes di Matteo Salvini e della Meloni e contemporaneamente tu hai il ministro dell’Economia che invece va fatto e non è un giudizio tecnico ma politico. Claudio Lotito - conclude Renzi parlando del caso della commissione Bilancio sul dl Lavoro - ha dato un segnale, è decisivo in commissione Finanze e visto che starà lavorando a qualcosa, ha fatto valere il suo peso. Ma quale festa di compleanno. Ignazio La Russa, non abbiamo l’anello al naso”.